Керівник Головного сервісного центру поділився зразками написів, які замовляють українці на свої автомобілі.

Владислав Криклій, керівник Головного сервісного центру МВС України на своїй сторінці у Фейсбук поділився кількома прикладами індивідуальних номерних знаків, які замовляють українці. Зокрема, він показав знаки "ХТО ТАМ", "НОМЕР", "НЛО", "ВСМЫСЛЕ" "HARDCORE", "ZAVARKA".

"Креативність наших водіїв безмежна, - пише Владислав Криклій. - Наприклад, власник авто з індивідуальним номерним знаком "хто там", так і відповів коли до нього постукали у вікно. Для завершеності образу не вистачало листоноші Печкіна.

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Це реальні приклади номерних знаків, які у нас замовили за останній час:) Можливо ви їх навіть вже зустрічали. І звісно це далеко не повний перелік.

Долучитися до них можете і ви. Якщо хочете і собі щось оригінальне - замовляйте індивідуальний номерний знак, – пише Криклій".

Вартість трьох буквенних чи числових символів на індивідуальному номері – 300 грн, кожен наступний – 90 грн, графічний символ – 500 грн. Індивідуальний номер – це дублікат, у водія залишається звичайний номерний знак, з яким можна їздити за кордон.

Нагадаємо, які раніше були номери в Україні.