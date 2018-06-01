У столиці проходить щорічний "Пробіг під каштанами" та велоперегони Race Horizon Park, 1-3 червня рух автотранспорту у деяких частинах міста буде обмежено.

Вихідними, а також у п’ятницю в столиці пройдуть масові заходи, для проведення котрих рух транспорту на автодорогах і вулицях буде обмежено.

Змагання велосипедистів Race Horizon Park триватиме три дні з 1 по 3 червня. У перший день перегонів, 1 червня, рух для транспорту перекриють з 9:00 до 14:00 на маршруті вул. Академіка Глушкова, 10 – проспект Академіка Глушкова – Одеська площа – вул. Академіка Заболотного – вул. Івана Сірка – вул. Васильківська.

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2 червня з 9:00 до 17:00 обмеження будуть діяти на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького та Майдані Незалежності, а з 9:00 до 16:00 проїд буде заборонено через бульвар Тараса Шевченка, площу Перемоги та проспект Перемоги до станції метро “Нивки”.

3 червня з 9:00 до 17:00 велогонка пройде за маршрутом вул. М. Грінченка – вул. Кіровоградська, просп. Лобановського – вул. Головко – Протасів Яр – вул. М. Грінченка.



Для “Пробігу під каштанами” проїзд перекриватимуть з 2 червня. У суботу о 09:00 закриють Михайлівську площу, а пропускати транспорт почнуть лише наступного дня – у неділю після 15:00. Також з 21:00 2 червня до 15:00 3 червня буде закрито Володимирський проїзд. У неділю 3 червня з 08:00 до 15:00 будуть перекриті центральні вулиці міста: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

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