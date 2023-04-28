Дослідження показало, які типи автомобільних запчастин та аксесуарів найбільш затребувані у покупців популярного українського сайту оголошень.

Українські автовласники вже давно купують автозапчастини переважно через інтернет. Для цього є як спеціалізовані сайти, на яких можна вибрати та замовити запчастини для конкретного авто за особистим номером, так і сайти приватних оголошень, де продають як нові, так і вживані деталі.

Один з найбільш популярних в Україні класифайдів OLX провів аналіз, які саме товари найчастіше купують українці через їх платформу.

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Найпопулярнішим запитом серед автовласників протягом тривалого часу залишаються автошини (кількість відгуків складає майже 400 тисяч, пропозицій – понад 150 тисяч, середня вартість 3 300 грн), колеса в зборі (116 тисяч відгуків, майже 50 тисяч оголошень, ціна в середньому – 6 866 грн) та диски (163 тис. відгуків, понад 70 тис. пропозицій, сер. вартість – 4 200 грн).

Змінюючи гуму на літню, автовласники звертають увагу на гальмівну систему. Серед популярних товарів: гальмівні барабани (понад 1 000 відгуків й така ж кількість пропозицій товару, середня вартість – 1 593 грн), диски (6 557 відгуків, 5 454 оголошення, середня ціна 1 467 гривень), колодки (2 767 відгуків, 3 215 пропозицій середньою вартістю у 1000 грн), циліндри (1,5 тис. відгуків; 1 137 оголошень; 871 грн – середня вартість), супорти (6,5 тис. відгуків, 5 783 пропозиції, сер. ціна 1 900 грн), підсилювачі гальм та складові до них (майже 1 000 відгуків, 1 372 оголошення, сер. вартість – 1 713 грн).

Після зими стає актуальним оновлення ходової частини авто й підвіски. За даними OLX, кількість відгуків від автовласників на такі запчастини – понад 120 тисяч, оголошень – понад 80 тис.

В топі покупок перед підготовкою до літа знаходяться також автомобільні фільтри. Кількість відгуків на паливні, мастильні та ін. фільтри складає 7,4 тис., пропозицій – 10 469, середня вартість – 814 гривень.

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Після негативного впливу низьких температур на склоочисники та, зокрема, на гумові накладки до них, водії купують: нові двірники (понад 2000 відгуків та 2 427 пропозицій від 412 грн) та складові до них (1,2 тис. відгуків на 2 275 оголошень, середня вартість стартує від 355 грн).

Щоб комфортно перенести літню спеку в авто має бути справна система кондиціонування. Тому серед популярних покупок українських водіїв зараз: конденсатори, повітропроводи, блоки управління кондиціонером й вентилятори. Загальна кількість відгуків на комплектуючі до системи кондиціонування на платформі OLX майже 16 тис., оголошень – 16 377, середня вартість – 2687 гривень.

Для захисту покриття авто влітку від тривалого перебування під сонцем чи наслідків грози водії купують автомобільні чохли, тенти на накидки (понад 23 тисячі відгуків, 6 877 пропозицій, середня вартість товарів 1 485 грн). У категорії аксесуарів для авто на OLX популярність перед літнім сезоном набирають товари для тонування авто та сонцезахисту. Середня ціна на продукцію складає 819 грн, кількість відгуків від автовласників – понад 2 тисячі, кількість оголошень – 383.