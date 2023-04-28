Исследование показало, какие типы автомобильных запчастей и аксессуаров наиболее востребованы у покупателей популярного украинского сайта объявлений.

Украинские автовладельцы уже давно покупают автозапчасти преимущественно через Интернет. Для этого есть как специализированные сайты, на которых можно выбрать и заказать запчасти для конкретного автомобиля по индивидуальному номеру, так и сайты частных объявлений, где продают как новые, так и подержанные детали.

Один из самых популярных в Украине классифайдов OLX провел анализ, какие именно товары чаще всего покупают украинцы из-за их платформы.

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Самым популярным запросом среди автовладельцев в течение длительного времени остаются автошины (количество отзывов составляет почти 400 тысяч, предложений – более 150 тысяч, средняя стоимость 3 300 грн), колеса в сборе (116 тысяч отзывов, почти 50 тысяч объявлений, цена в среднем – 6 866 грн ) и диски (163 тыс. отзывов, более 70 тыс. предложений, сер. стоимость – 4 200 грн).

Меняя резину на летнюю, автовладельцы обращают внимание на тормозную систему. Среди популярных товаров: тормозные барабаны (более 1 000 отзывов и такое же количество предложений товара, средняя стоимость – 1 593 грн), диски (6 557 отзывов, 5 454 объявления, средняя цена 1 467 гривен), колодки (2 767 отзывов, 3 215 предложений средней стоимостью в 1000 грн), цилиндры (1,5 тыс. отзывов; 1 137 объявлений; 871 грн – средняя стоимость), суппорты (6,5 тыс. отзывов, 5 783 предложения, ср. цена 1 900 грн), усилители тормозов и составляющие к ним (почти 1 000 отзывов, 1 372 объявления, сер. стоимость – 1 713 грн).

После зимы становится актуальным обновление ходовой части авто и подвески. По данным OLX, количество отзывов от автовладельцев на такие запчасти – более 120 тысяч, объявлений – более 80 тыс.

В топе покупок перед подготовкой к лету находятся также автомобильные фильтры. Количество отзывов на топливные, смазочные и т.д. фильтры составляет 7,4 тыс., предложений – 10469, средняя стоимость – 814 гривен.

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После негативного влияния низких температур на стеклоочистители и, в частности, на резиновые накладки к ним, водители покупают: новые дворники (свыше 2000 отзывов и 2427 предложений от 412 грн) и составляющие к ним (1,2 тыс. отзывов на 2275 объявлений, средняя стоимость стартует от 355 грн.

Чтобы удобно перенести летнюю жару в авто должна быть исправная система кондиционирования. Поэтому среди популярных покупок украинских водителей сейчас конденсаторы, воздуховоды, блоки управления кондиционером и вентиляторы. Общее количество отзывов на комплектующие к системе кондиционирования на платформе OLX почти 16 тыс., объявлений – 16 377, средняя стоимость – 2687 гривен.

Для защиты покрытия авто летом от длительного пребывания под солнцем или последствий грозы водители покупают автомобильные чехлы, тенты на накидки (более 23 тысяч отзывов, 6 877 предложений, средняя стоимость товаров 1 485 грн). В категории аксессуаров для авто на OLX популярность перед летним сезоном приобретают товары для тонировки и солнцезащиты. Средняя цена на продукцию составляет 819 грн, количество отзывов от автовладельцев – более 2 тысяч, количество объявлений – 383.