Есть тысяча причин любить весну, и у каждого - свой набор причин. Но у всех украинских автомобилистов есть один общий повод опасаться весны: сюрпризы, которые она обязательно приносит вместе с собой на дороги.

Позитив, принесенный с собой теплым временем года, часто становится ловушкой для водителей – и вот вместо наслаждения солнцем и зеленью автовладелец имеет убытки, а то и что похуже. В нескольких абзацах Авто 24 напомнит о тех опасностях, которые несет с собой весна.

Теплое солнышко часто притупляет бдительность водителей. Да, весна – не зима, но она имеет свой комплект реальных опасностей.

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Ямы

Как показал опыт нескольких теплых зим, асфальт с наших дорог сходит не только со снегом. Он рушится просто по случаю нового сезона, причем весенние выбоины почему-то получаются особенно "злыми" - они глубокие и с острыми краями. Если влететь в такую на подходящей скорости, повреждений колеса не избежать. А у самых хрупких моделей можно легко повредить детали подвески.

Что делать? Не начинать “зажигать” за рулем, пока дорожные службы не залатают все, что оставила зима на ваших маршрутах. Да и вообще для получения удовольствия от скорости служат не магистрали общего пользования, а специальные гоночные трассы.

Когда асфальт становится чистым и сухим, нам хочется прижать акселератор. Но "ловушки" только этого и ждут - и вот машина уже без колеса, а то и двух.

“Слезы” растений

Как только начнут цвести и пахнуть деревья и кустарник, автомобили попадают в новую зону риска: приём на кузов древесного клея или смолы. И беда тому, кто не уберет этот "натурпродукт" с краски до первого жаркого дня. Некоторые виды соков запекаются на машине настолько крепко, что эти пятна приходится убирать профессиональной полировкой. А это время, деньги и ненужное уменьшение слоя лакокрасочного покрытия.

В самом худшем случае разогретый на солнце лак (краска) растворяется под действием клея и тот проникает в структуру лака. Убрать такой дефект уже невозможно – только перекраска детали.

Древесный клей следует убирать сразу, иначе он "смешается" с лаком и деталь придется перекрашивать.

Как это предотвратить? Весной – точнее, вплоть до июля – выбирать место для парковки подальше от подозрительной растительности. Вариант, дающий больше свободы – заранее навоскивать кузов защитной полиролью (воск карнауба, "жидкое стекло").

Мелкие колеса

Ранее весна напрягала водителей массовым появлением велосипедистов и мотоциклистов. Теперь эти двухколесные кажутся нам сущими пустяками – потому что каждую весну на дороги выкатываются многочисленные электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другое мелкое и неконтролируемое зло.

Причем особенно опасны они именно в первый месяц сезона, наверное, пока у самокатчиков после зимней спячки не восстановится инстинкт самосохранения.

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Гонщики

Весна – начало сезона для гонщиков разного пошиба. Неважно, будет ли это юный таксист на старом "Ланосе" или опытный стритрейсер, разогревающийся перед ночными стартами – неадекватным поведением в потоке такие персонажи создают массу аварийных ситуаций.

При этом в случае ДТП с них часто бывает ничего взять, потому что у них нет ни страховки, ни имущества, ни прописки в городе. Поэтому следует избегать двигаться рядом с такими "джигитами". Подскажем, что опасно ехать в том числе и позади таких провокаторов ДТП, ведь въехать в неподвижную кучу смятого железа, образовавшуюся секунду назад перед вами, так же неприятно, как получить удар сзади или в боковину.

Зимой дети в большинстве своем сидели дома, но с приходом тепла активизировались в общественном пространстве. Именно в первые теплые недели от нас требуется повышенное внимание.

Дети

В принципе, молодое поколение само по себе нас радует и вдохновляет, но часто создает дополнительные проблемы на дороге. Давайте вспомним, что именно весной на любых ровных поверхностях появляются дети с мячами, на велосипедах, роликах, тех же самокатах и просто "на своих двоих" - очень быстрых и безудержных. Давайте будем более осторожными возле выездов со дворов, школ и разного рода асфальтированных площадок

Рекомендация "Авто 24"

Словом, если зимой водители вынуждены преодолевать трудности, созданные природой, то весной и летом комплекс опасностей перетекает во многом в плоскость "человеческого фактора". И основное внимание приходится перераспределять с органов управления на окружающие объекты, которые могут угрожать вашей безопасности.

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