Дизайнери намалювали комп'ютерний малюнок за мотивами нових та перспективних моделей німецького концерну.

Дизайн-студія Avarvarii future cars illustrations створює ілюстрації майбутніх автомобілів для кращих автомобільних журналів світу. Черговий комп’ютерний малюнок можливого нового покоління VW Golf були представлені в німецькому журналі AUTO ZEITUNG.

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Концерн Volkswahen AG впевнено йде шляхом електрифікації модельного ряду та замінили модельної лінійки з ДВЗ. Електричний модельний ряд “Фольксвагена” має позначення ID, а автомобіль, який за розмірами близький до “Гольфа” – це ID3.

Водночас відмовлятись від легендарного імені, який дав назву всьому класу, також було б неправильно. Тому Volkswahen AG стоїть перед дилемою – випускати два автомобілі схожого розміру чи об’єднати їх? Хтось із цих авто точно буде нокаутований або вони можуть бути зібрані разом у "ID Golf".