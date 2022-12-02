Дизайнеры нарисовали компьютерный рисунок по мотивам новых и перспективных моделей немецкого концерна.

Дизайн студия Avarvarii future cars illustrations создает иллюстрации будущих автомобилей для лучших автомобильных журналов мира. Очередной компьютерный рисунок возможного нового поколения VW Golf был представлен в немецком журнале AUTO ZEITUNG.

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Концерн Volkswahen AG уверенно идет по пути электрификации модельного ряда и заменили модельной линейки из ДВС. Электрический модельный ряд "Фольксвагена" имеет обозначение ID, а автомобиль, который по размерам близок "Гольфу" – это ID3.

В то же время, отказываться от легендарного имени, который дал название всему классу, также было бы неправильно. Поэтому Volkswahen AG стоит перед дилеммой – выпускать два автомобиля похожего размера или объединить их? Кто-то из этих авто будет нокаутирован или они могут быть собраны вместе в "ID Golf".