Новий японський "суперспорт" з'явиться у дилерів у США в червні і коштуватиме від 9 тисяч доларів. В Україні нова модель очікується в січні 2022 року.

Вже десятки років шанувальники мотоциклів Yamaha цінують спеціальні спортбайки, які японська компанія любить називати Supersport. Поточна лінійка, яка складається з п’яти моделей, щойно отримала поповнення у вигляді шостого Yamaha YZF-R7 2021.

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YZF-R7 – абсолютно нова модель, яка займе місце між YZF-R3 початкового рівня і трохи продуктивнішим YZF-R1 середнього рівня. Новий спортбайк був створений для райдерів початківців та більш досвідчених, які шукають відносно доступний спортивний мотоцикл.

Yamaha повідомляє, що R7 був побудований з нуля на легкому шасі та сталевому каркасі. Порівняно з іншими сімейними мотоциклами, він оснащений оптимізованою підвіскою та та має довшу колісну базу – тепер 139,4 см, щоб забезпечити кращу керованість в поворотах.

У рух мотоцикл приводить 689-кубовий чотиритактний, рядний двоциліндровий двигун з кованими алюмінієвими поршнями. Він працює в парі з 6-швидкісною коробкою передач з мультидисковим мокрим зчепленням. Точні характеристики силової установки поки не названі.

Фото: Yamaha YZF-R7 / Yamaha

Рама і двигун підтримуються 41-міліметровою передньою вилкою з оптимізованою швидкістю пружини. Вилка регулюється для попереднього навантаження, відбою та стиснення. Гальмівна система – від Brembo.

Yamaha YZF-R7 2021 року оснащений новою повноцінною РК-панеллю приладів великого розміру. Є нові перемикачі на кермі, які дозволяють водієві краще контролювати та регулювати байк.

Yamaha R7 буде доступний у двох кольорах – блакитному Team Yamaha Blue та чорному Performance Black. Початкова ціна у США становитиме 8999 доларів, і дилери вже приймають попередні замовлення. В Україні офіційний реліз повинен відбутись у січні 2022 року, ціни будуть оголошені перед початком продажів. Наразі найдоступніша модель лінійки YZF-R3 коштує в Україні від 212 311 гривень (або близько 6740 доларів за поточним курсом), а топовий YZF-R1M обійдеться мінімум у 872 831 гривню (31 800 доларів).