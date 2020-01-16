Виробник апаратури не називає прямо ім'я того, хто спричинив появу цього застереження, але ми й так знаємо, кому дякувати.

За чутками, опальний Карлос Гон втік з-під стражі в Японії до Лівану, сховавшись у футлярі від музичного інструмента. Автомагнат заявив, що втікав прагнув уникнути не відповідальності, а несправедливого суду.

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Пізніше дружина колишнього топ-менеджера – Кароль, заперечила версію про втечу за допомогою фейкових музикантів та футляру. Тим не менш ці подробиці залишились в історії. А днями відомий виробник музичних інструментів розмістив у Твіттері заклик “не залазити в чохли”.

Переклад заяви: “Ми не будемо згадувати про причину, але було багато твітів про те, щоб залазити у великі футляри від музичних інструментів. У разі нещасного випадку попереджати буде запізно, тому зараз ми просимо всіх не намагатися робити цього”. Що ж, вдалий піар хід, Yamaha.



Нагадаємо, колишнього очільника альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi звинувачують у незаконних фінансових операціях, його кілька разів арештовували та судили в Японії, однак, провівши у в’язниці більше трьох місяців, останнього засідання суду він не дочекався та втік з-під варти до Лівану, де має родичів. Наразі на його арешт є ордер від Інтерполу, але Ліван не має угоди про екстрадицію з Японією, тож Карлос Гон поки що вільний.

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