Производитель аппаратуры не называет прямо имя того, кто вызвал появление этой оговорки, но мы и так знаем, кого благодарить.

По слухам, опальный Карлос Гон сбежал из-под стражи в Японии в Ливан, спрятавшись в футляре от музыкального инструмента. Автомагнат заявил, что убегая стремился избежать не ответственности, а несправедливого суда.

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Позже жена бывшего топ-менеджера – Кароль, опровергла версию о побеге с помощью фейковых музыкантов и футляра. Тем не менее эти подробности остались в истории. А на днях известный производитель музыкальных инструментов разместил в Твиттере призыв “не залезать в чехлы”.

Перевод заявления: “Мы не будем вспоминать о причине, но было много твитов о том, чтобы залезать в большие футляры от музыкальных инструментов. В случае несчастного случая предупреждать будет поздно, поэтому сейчас мы просим всех не пытаться делать этого”. Что ж, удачный пиар ход, Yamaha.



Напомним, бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi обвиняют в незаконных финансовых операциях, его несколько раз арестовывали и судили в Японии, однако, проведя в тюрьме более трех месяцев, последнего заседания суда он не дождался и сбежал из-под стражи в Ливан, где у него есть родственники. Сейчас на его арест есть ордер от Интерпола, но Ливан не имеет соглашения об экстрадиции с Японией, поэтому Карлос Гон пока свободен.

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