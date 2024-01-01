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Японці нарощують темпи постачання техніки для цивільного сектора: що везуть

На початку тижня ми вже розповідали про транспортний донат уряду Японії та японського Агентства з міжнародного співробітництва JІCA для енергетиків Миколаєва. І ось нова поставка, цього разу для автопарку УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Японці взялися за постачання техніки для мирних цілей - Auto24

ФОТО: УкрНДІ|

Магістральний тягач Volvo FH 500 4x2 з тракторами John Deere 6155M на причепі

Валентин Ожго
logo28 червня, 19:30
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Якщо для "Миколаївоблтеплоенерго" перепали індійські трактори Solis й турецькі причепи Opalaz, то для науково-дослідного інституту прийшли британські трактори John Deere. Техніку вченим передано в рамках грантової допомоги.

Найближчим траншем від японських колег науково-дослідний інститут очікує унікальний стенд для випробування двигунів та вимірювальні засоби.

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Все це обладнання розширить матеріально-технічний арсенал інституту та дасть змогу більш якісно та швидко досліджувати техніку й розробляти нові технології.

John Deere моделі 6М видає 120 кВт/ 163 к.с. при максимальному крутному моменті 2100 об/хв. Фото: УкрНДІ

В рамках цього проєкту і тракторного траншу спеціалісти інституту відразу ж пройшли тренінг. Під час навчання профільні менеджери постачальника допомогли працівникам НДІ набути максимальних знань з налаштування, дефектування та введення тракторів John Deere в експлуатацію.

В інституті такому подарунку раді, оскільки допомога у вигляді тракторів John Deere 6155M буде сприяти підвищенню ефективності проведення випробувань сільськогосподарської техніки й науково-дослідних робіт.

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