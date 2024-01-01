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Японцы наращивают темпы поставок техники для гражданского сектора: что везут

В начале недели мы уже рассказывали о транспортном донате правительства Японии и японского Агентства по международному сотрудничеству JІCA для энергетиков Николаева. И вот новая поставка, на этот раз для автопарка УкрНИИПВТ им. Л. Погорилого.
Японцы взялись за поставки техники для мирных целей - Auto24

ФОТО: УкрНИИ|

Магистральный тягач Volvo FH 500 4x2 с тракторами John Deere 6155M на низкорамном прицепе

Валентин Ожго
logo28 июня, 19:30
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Если для "Николаевоблтеплоэнерго" перепали индийские тракторы Solis и турецкие прицепы Opalaz, то для научно-исследовательского института пришли британские тракторы John Deere. Техника ученым передана в рамках грантовой помощи.

Ближайшим траншем от японских коллег научно-исследовательский институт ожидает уникальный стенд для испытания двигателей и измерительные средства.

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Все это оборудование расширит материально-технический арсенал института и позволит более качественно и быстро исследовать технику и разрабатывать новые технологии.

John Deere модели 6М выдает 120 кВт/ 163 л.с. при максимальном крутящем моменте 2100 об/мин. Фото: УкрНИИ

В рамках этого проекта и тракторного транша специалисты института сразу же прошли тренинг. Во время обучения профильные менеджеры поставщика помогли работникам НИИ приобрести максимальные знания по настройке, дефектированию и вводу тракторов John Deere в эксплуатацию.

В институте такому подарку рады, поскольку помощь в виде тракторов John Deere 6155M будет способствовать повышению эффективности проведения испытаний сельскохозяйственной техники и научно-исследовательских работ.

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