За неповні півроку в Україну було ввезено 911 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації, з них не вивезено 339 тисяч.

Державна фіскальна служба України надала "Авто24" статистику щодо ввезення та вивезення автомобілів на іноземних номерах, які перетинали кордон України.

Згідно даних ДФСУ, за перші п’ять місяців та 10 днів червня в Україну було завезено 272,5 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію в режимі "транзит". За це же час вивезли 246 тисячі "транзитних" авто, тобто 26,5 тисячі залишилося. Цікаво, що за аналогічний період минулого року ця різниця становила лише 8,5 тисячі автомобілів, тобто кількість невивезених авто в режимі "транзит" збільшилась більш, ніж втричі.

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Інша схема ввозу автомобілів на іноземних номерах в Україні, яку ще називають "на верблюда" - в режимі тимчасового ввезення іноземцями. Такі авто привозять в Україну іноземці, а потім незаконно передають управління українцям. За цією схемо за 5 місяців 2018 року та 10 днів червня було ввезено майже 639 тисяч машин, а вивезено – 527 тисяч. Тобто залишились 112 тисяч.

Звісно, багато автомобілів на "євробляхах" як тільки виїхали з України, одразу ж заїхали, зробивши так званий "перезаїзд" (максимальний термін перебування автомобілів за цією схемою – 1 рік). Тому точної цифри машин, які залишились у нас "на бляхах" їздити Україною, сказати неможливо. Втім, динаміка тимчасового ввезення порівняно з минулим роком також вражає – в країні залишилось в 2,5 рази більше транспортних засобів, ніж торік.

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Таким чином, загалом за двома схемами ввозу в Україну за 5 місяців та 10 днів червня заїхало 911 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацію, виїхало – 773 тисячі. В країні залишилося більше 138 тисяч машин, що в 2,6 рази більше, ніж за той же період торік. Це свідчить про подальше збільшення ввозу автомобілів "на бляхах", тобто таких машин стає в Україні ще більше з кожним днем.

Нагадаємо, що законопроекти Южаніної про розмитнення "євроблях" зареєстровані в Верховній Раді.