Європейські автовиробники не підтримали протекціоністську політику

Провідні європейські автовиробники відмовилися підтримати ініціативу єврокомісара з питань промисловості Стефана Сежурне щодо впровадження принципу «Вироблено в Європі», яка передбачає стимулювання продукції з високою часткою європейського походження через систему державних субсидій. Про це повідомляє Укравтопром.

Запропонована концепція є частиною ширшої стратегії Європейського Союзу зі зменшення залежності від китайських постачальників і посилення промислового суверенітету блоку. Йдеться насамперед про критично важливі компоненти для електромобілів, включно з батареями, силовою електронікою та рідкоземельними матеріалами.

Однак автомобільні концерни вважають, що жорсткі вимоги до локалізації виробництва можуть мати зворотний ефект. Більшість великих виробників працюють у глобальних ланцюгах постачання, де компоненти постачаються з різних регіонів світу. Примусове збільшення частки європейського вмісту може призвести до зростання собівартості автомобілів і погіршення цінової конкурентоспроможності на світових ринках.

Додатковим фактором тиску для галузі залишаються високі енергетичні витрати та дорожча робоча сила в Європі порівняно з Китаєм і США. За оцінками учасників ринку, у таких умовах субсидії можуть не компенсувати структурних витрат, а лише частково згладити різницю, не вирішуючи базових проблем.

Експерти також звертають увагу, що запровадження «європейських преференцій» може спровокувати торговельні суперечки з ключовими партнерами ЄС та викликати відповідні протекціоністські заходи у відповідь. Це особливо ризиковано для автоконцернів, значна частина продажів яких припадає на експортні ринки.

Водночас позиція автовиробників не означає повної відмови від ідеї зміцнення промислової бази Європи. Компанії наполягають на більш гнучкому підході, який поєднував би підтримку локального виробництва з інвестиціями в інфраструктуру, енергетику та технології, а не лише з адміністративними обмеженнями.

Таким чином, дискусія навколо ініціативи «Вироблено в Європі» демонструє глибший конфлікт між політичними цілями Брюсселя щодо стратегічної автономії та реаліями глобалізованої автомобільної індустрії, яка змушена балансувати між локалізацією виробництва і збереженням ефективності бізнес-моделей.