З 1 липня по всій Україні заборонено рух вантажівок при температурі повітря більше +28 градусів

Із 1 липня 2024 року задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

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Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлені відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Обмеження руху не поширюється на транспортні засоби, які:

використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;

перевозять швидкопсувні вантажі;

антисанітарні;

живі вантажі;

вантажі підвищеної небезпеки;

військові вантажі, товари подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони та інше.

Умови та режими тимчасових обмежень будуть переглядатися залежно, від прогнозованої та фактичної температури повітря.

Обмеження по часу встановлюватиметься залежно від районування території України та з урахуванням дії комендантської години.