Ремонт буде проводитись на мостах через Дніпро, у центрі міста та околицях.

Комунальне підприємство "Київавтодор" оголосило про низку ремонтів доріг, через які проїзд по них буде неможливий або обмежений.

На мосту на мосту ім. Є.О. Патона у рамках гарантійного ремонту з 31 липня до 18:00 2 серпня проводяться роботи з улаштування тонкошарового покриття. У зв’язку з цим рух транспорту буде частково обмежено у місці виконання робіт.

1 серпня з шести годин ранку через виконання робіт із капітального ремонту буде закрито рух транспорту на вул. Леонтовича. Скільки буде тривати ремонт, "Київавтодор" не повідомляє.

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Окрім того, з цієї ж дати до 15 серпня будуть виконуватись ремонтні роботи на транспортній розв’язці на перетині просп. Космонавта Комарова та б-ру Вацлава Гавела. У зв’язку з цим буде закрито рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова у напрямку Кільцевої дороги.

Об’їзд ділянки ремонту буде здійснюватися шляхом розвороту на перехресті б-ру Вацлава Гавела та вул. Академіка Стражеска та виїздом на вул. Героїв Севастополя через вул. Каблукова.

Окрім того, продовжують масштабні ремонтні роботи вулиці Алматинській, біля станції метро "Позняки", на просп. Палладіна та перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської.

Нагадаємо, що 75 київських мостів знаходяться в передаварійному стані.