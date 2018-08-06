Автомобіль отримав агрегатну базу від BMW та сучасне оснащення.

На базі старої радянської "Волги" вітчизняні умільці створили стильний кабріолет. Це черговий проект українця Андрія Джазовського, відомого суперкаром Hymera, машиною Бетмена та мікроелектромобілями KUGEL.

Чорний кабріолет ГАЗ-21 зроблений для відомого французького режисера та композитора Арно Фріле. Роботи з переобладнання автомобіля виконувались в Парижі.

З "Волги" у проекті залишились хіба що найбільш впізнавані деталі – фари, крила, задня частина. З п’ятидверної автомобіль став тридверним, в салоні замість "диванів" з’явились окремі 4 шкіряних крісла. Загалом, уся "начинка" "Волги-кабріолету" запозичена з BMW 645. Під капотом встановлено 4,4-літровий двигун V8, тобто потужності машині вистачає не лише на неспішні прогулянки, але й проїхатись “з вітерцем". Відчуття преміального авто додає підсвітка в дверях логотипу "ГАЗ" в стилі сучасних люксових машин.

Автомобіль виявився настільки вдалим, що Джазовський вирішив створити копію. Тому "Волгу" привезли в Україну, щоб "зняти мірки" - тобто ретельно заміряти усі розміри.

Нагадаємо, що на аукціоні виставили колекцію унікальних автомобілів, які знімались в кінофільмах.