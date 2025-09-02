Укр
З якого віку в Україні можна керувати автівками різних категорій

В Україні досить суворі обмеження стосовно віку з якого можна керувати транспортними засобами. Для керування легковими авто треба досягти щонайменше 18 років. У США вік, з якого можна сідати за кермо, залежить від штату і становить від 14 до 18 років, але в більшості штатів можна отримати права водія в 16 років.
Євген Гудущан
Для отримання посвідчення водія необхідно не тільки пройти навчання, скласти іспити, а й досягнути певного віку, який встановлений локальним законодавством. У головному сервісному центрі МВС розповіли про обмеження для України.

Більшість починає свій шлях водія із категорії В, яка дозволяє керувати легковим авто з 18 років. Але існує багато інших категорій, і не всі точно знають, що вони означають та з якого віку можна ними керувати.

Відповідно до українських законів, мінімальний вік для керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

  • 16 років – категорії А1, А;
  • 18 років – категорії В1, В, С1, С;
  • 19 років – категорії BE, C1E, СЕ;
  • 21 років – категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Тобто саме з цього віку кандидати у водії можуть розпочинати складати іспити в сервісному центрі МВС.

Що означають відповідні категорії:

  • А1, А – мопеди, мотоцикли;
  • В1 – три- або чотириколісний транспорт (квадроцикли, трицикли, мотоцикли з причепом);
  • В – легковий автомобіль, С1 – вантажні автомобілі масою від 3500 до 7500 кг;
  • С – вантажні автомобілі масою від 7500 кг, призначені для перевезення вантажів;
  • BE, C1E, СЕ – зіставні транспортні засоби, тягачем у яких виступає транспорт категорій B, C1, C, D1 або D.;
  • D1 – автобуси місткістю до 16 осіб, призначені для перевезення пасажирів;
  • D – автобуси місткістю більше 16 осіб, призначені для перевезення пасажирів;
  • D1E, DE – зіставні транспортні засоби, тягачем у яких виступає транспорт категорій D1 або D;
  • Т – трамвай, тролейбус.

Для отримання посвідчення водія необхідно скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. До нього можна готуватись самостійно, або в автошколі.

Далі пройти практичне навчання в акредитованому навчальному закладі та скласти внутрішній іспит з водіння. Тривалість практичного навчання здійснюється відповідно до типової навчальної програми та залежить від обраної категорії.

Практичне навчання в автошколі:

  • А, А1 – 43 год, В1 – 40 год;
  • В – 40 год, (38 год – коробка передач “автомат”);
  • С, С1 (підготовка) – 56 год (51 год – коробка “автомат”);
  • С, С1 (перепідготовка) – 27 год (24 год – коробка “автомат”);
  • D, D1 (перепідготовка) – 27 год;
  • ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ, D1Е (перепідготовка) – 13 год.

За наявності вищих категорій для відкриття нижчих категорій:

  • А, А1, В1 (перепідготовка) – 17 год;
  • В, С1, С, D1, D (перепідготовка) – 17 год.

Після успішного завершення навчання в автошколі необхідно скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.

Для складання іспитів до сервісного центру МВС необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання);
  • медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Вартість складання теоретичних іспитів – 250 грн, практичних іспитів – 420 грн.

