З якого віку в Україні можна керувати автівками різних категорій

Для отримання посвідчення водія необхідно не тільки пройти навчання, скласти іспити, а й досягнути певного віку, який встановлений локальним законодавством. У головному сервісному центрі МВС розповіли про обмеження для України.

Більшість починає свій шлях водія із категорії В, яка дозволяє керувати легковим авто з 18 років. Але існує багато інших категорій, і не всі точно знають, що вони означають та з якого віку можна ними керувати.

Відповідно до українських законів, мінімальний вік для керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

16 років – категорії А1, А;

18 років – категорії В1, В, С1, С;

19 років – категорії BE, C1E, СЕ;

21 років – категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Тобто саме з цього віку кандидати у водії можуть розпочинати складати іспити в сервісному центрі МВС.

Що означають відповідні категорії:

А1, А – мопеди, мотоцикли;

В1 – три- або чотириколісний транспорт (квадроцикли, трицикли, мотоцикли з причепом);

В – легковий автомобіль, С1 – вантажні автомобілі масою від 3500 до 7500 кг;

С – вантажні автомобілі масою від 7500 кг, призначені для перевезення вантажів;

BE, C1E, СЕ – зіставні транспортні засоби, тягачем у яких виступає транспорт категорій B, C1, C, D1 або D.;

D1 – автобуси місткістю до 16 осіб, призначені для перевезення пасажирів;

D – автобуси місткістю більше 16 осіб, призначені для перевезення пасажирів;

D1E, DE – зіставні транспортні засоби, тягачем у яких виступає транспорт категорій D1 або D;

Т – трамвай, тролейбус.

Для отримання посвідчення водія необхідно скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. До нього можна готуватись самостійно, або в автошколі.

Далі пройти практичне навчання в акредитованому навчальному закладі та скласти внутрішній іспит з водіння. Тривалість практичного навчання здійснюється відповідно до типової навчальної програми та залежить від обраної категорії.

Практичне навчання в автошколі:

А, А1 – 43 год, В1 – 40 год;

В – 40 год, (38 год – коробка передач “автомат”);

С, С1 (підготовка) – 56 год (51 год – коробка “автомат”);

С, С1 (перепідготовка) – 27 год (24 год – коробка “автомат”);

D, D1 (перепідготовка) – 27 год;

ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ, D1Е (перепідготовка) – 13 год.

За наявності вищих категорій для відкриття нижчих категорій:

А, А1, В1 (перепідготовка) – 17 год;

В, С1, С, D1, D (перепідготовка) – 17 год.

Після успішного завершення навчання в автошколі необхідно скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.

Для складання іспитів до сервісного центру МВС необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання);

медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Вартість складання теоретичних іспитів – 250 грн, практичних іспитів – 420 грн.