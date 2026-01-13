За 2025 українці зареєстрували понад 2 мільйони автомобілів

За даними сервісних центрів МВС, упродовж 2025 року було проведено 2 195 320 реєстраційних дій з транспортними засобами. Йдеться про реєстрацію та перереєстрацію легкових і вантажних автомобілів, мотоциклів, автобусів та іншого транспорту.

До цього переліку входять перші реєстрації нових авто, транспортних засобів, ввезених з-за кордону, перереєстрації у разі зміни власника, оформлення лізингових операцій та інші адміністративні дії.

Первинна реєстрація: нові та вживані

За підсумками року вперше на території України було зареєстровано 477 216 транспортних засобів. Із них 160 752 одиниці становили нові автомобілі, придбані в офіційних автосалонах, а 316 464 – вживані транспортні засоби, ввезені з-за кордону. Така структура підтверджує збереження високого інтересу українців до вживаних авто через невелику купівельну спроможність. Адже вживані авто є значно доступнішою альтернативою новим моделям.

Перереєстрація транспортних засобів через Дію

Цифровізація державних сервісів у 2025 році суттєво спростила процеси для автовласників. Однією з найпопулярніших онлайн-послуг стала перереєстрація транспортних засобів через додаток «Дія» з укладанням договору купівлі-продажу. За рік через Дію було перереєстровано 217 902 транспортні засоби.

Послуга доступна для фізичних осіб і дозволяє онлайн продати або придбати легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед без відвідування сервісних центрів МВС. Покупець може залишити наявні номерні знаки або замовити нові з серією DI з доставкою до відділення Укрпошти. Також передбачено вибір формату свідоцтва про реєстрацію: електронного або виготовленого на пластиковому бланку.

Відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію онлайн

З 30 червня 2025 року в застосунку «Дія» запрацювала ще одна онлайн-послуга для автовласників – відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Наприкінці року ця можливість стала доступною також у Кабінеті водія.

Від моменту запуску сервісу в Дії було відновлено та обміняно 15 237 свідоцтв про реєстрацію у зв’язку з їх втратою, пошкодженням або необхідністю внесення змін. Через Кабінет водія опрацьовано ще 316 відповідних заявок.