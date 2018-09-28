В перший день роботи Закону про паркування київська влада працювала не дуже активно.

Хоча роботи служби евакуації не було помітно, результати є. Згідно інформації Центру організації дорожнього руху Києва, протягом 27 вересня з вулиць Києва було евакуйовано 23 неправильно запаркованих автомобіля. Їх порушення задоментували співробітники патрульної поліції.

Автомобілі порушників були переміщені на штрафмайданчик ДП МВС "Інформ-Ресурси" за адресою вул. Гната Хоткевича, 20-Б. Для оплати штрафів та повернення автомобілів власники можуть звернутися в Управління патрульної поліції за телефоном 102 чи за адресою вул. Народного Ополчення, 9.

Нагадаємо, що Київрада прийняла нові правила паркування.