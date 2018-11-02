На Волині викрита схема ввозу автомобілів на єврономерах, де штрафи отримують підставні українці.

Бізнесмени, які займаються ввезенням в Україну автомобілів на єврономерах, використовують спеціальну схему з місцевими жителями. Вони оформлюють ввіз автомобіля через кордон на людей, які не мають відношення до цих автомобілів.

Оформлення відбувається під час перетину кордону. Деяким людям дають за це гроші (600 грн.), у деяких просто беруть паспорти під час того, як підвозять їх до української територіїю. Наприклад, можуть перевезти через кордон студента, який вчиться в Польщі, і оформити на нього автомобіль. Згодом митниця нараховує на цих людей за незаконний ввіз штрафи у 8500 – 17000 гривень.

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На митниці кажуть, що такі злочинні схеми існують по обидва боки кордону. Людей, на котрих оформлюють автомобілі, називають ще "верблюдами". Щоб подібних випадків не було, митниця рекомендує не давати згоди на такі афери. "Митниця контролює переміщення товару, ми не контролюємо переміщення людей. Сумніваюся, що люди не знали, навіщо вони дають документи. Всі ж знають, що безплатний сир – тільки у мишоловці", - пояснює речниця Волинської митниці ДФС Валентина Черниш.

У поліції вже є 10 звернень від ошуканих людей. Правоохоронці розпочали розслідування і кажуть, що вже мають кількох підозрюваних перевізників. "Буде перевірена і версія щодо причетності працівників митниці", - пообіцяв заступник начальника Нововолинського відділення поліції ГУ НП у Волинській області Вадим Сватко. Усім потерпілим юристи радять звертатися до поліції. "Це убезпечить і від сплати штрафу, а також в подальшому можна встановити, чи мало місце порушення", - аргументує Олег Лягутко.

Якщо зловмисників знайдуть, за афери та підробку документів їм загрожуватиме до 12 років ув’язнення. Проте жодної такої справи у суді на Волині досі не виграли.

Нагадаємо, що "транзитну" схему ввозу "євроблях" перекриють.