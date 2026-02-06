За підроблені медичні довідки для водіїв суди карають українців

Суди в різних регіонах України продовжують виносити реальні вироки за використання підроблених медичних довідок під час отримання екзаменаційних послуг у сервісних центрах МВС. Йдеться не про поодинокі чи показові випадки, а про реальні судові рішення, що передбачають кримінальну відповідальність.

Миколаїв

У січні Заводський районний суд Миколаєва розглянув справу щодо жінки, яка у червні минулого року намагалася скласти теоретичний іспит, використовуючи медичну довідку з ознаками підробки.

Під час судового розгляду було досліджено висновок експерта, а також враховано повне визнання вини обвинуваченою. Суд призначив покарання у вигляді штрафу та ухвалив рішення про стягнення процесуальних витрат, пов’язаних із проведенням експертизи.

У суді обвинувачена підтвердила всі обставини правопорушення та визнала свою провину.

Загалом протягом минулого року фахівці сервісних центрів МВС південних регіонів зафіксували 44 факти подання підроблених медичних довідок під час надання екзаменаційних послуг.

Львівщина

У місті Стрий суд визнав винною особу, яка використовувала підроблену медичну довідку для складання іспиту в сервісному центрі МВС. За результатами розгляду справи було призначено покарання у вигляді штрафу, передбаченого частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України, а також стягнуто процесуальні витрати на суму понад 7 тисяч гривень.

Аналогічні вироки ухвалили й суди у Львові. В одному випадку йшлося про використання довідки, що нібито була видана приватним медичним центром, в іншому — про фальшивий документ, який імітував довідку комунального закладу охорони здоров’я. В обох справах чоловіків притягнули до кримінальної відповідальності та призначили покарання у вигляді штрафів.

Чому це важливо

Медична довідка підтверджує здатність водія безпечно керувати транспортним засобом і не створювати загрозу для інших учасників дорожнього руху. Використання підроблених документів є порушенням закону.

За використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність відповідно до кримінального кодексу України.

Документи, необхідні для отримання екзаменаційних послуг

Для отримання екзаменаційних послуг у сервісних центрах МВС необхідно мати:

Паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон, у тому числі в електронній формі через застосунок «Дія».

Довідку або витяг про задеклароване чи зареєстроване місце проживання.

Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Дійсну медичну довідку щодо придатності до керування транспортними засобами.

Платіжні документи з кодом проведеної операції.

Для складання іспитів, обміну або відновлення національного посвідчення водія, а також для отримання міжнародного посвідчення необхідно попередньо зареєструватися через електронний запис на сайті сервісних центрів МВС або за допомогою мобільного застосунку «Е-запис».

Висновок

Реальні судові вироки свідчать про те, що використання підроблених медичних довідок не залишається без наслідків. Достовірність довідок перевіряється через електронні бази данних.