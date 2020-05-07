Вживана Skoda Fabia другого покоління дуже популярна серед водіїв таксі. Невже вона така надійна?

Друге покоління чеського хетчбека Шкода Фабія випускалось з 2007 по 2014 рік, а в Україні вони коштують від 5 до 7 тисяч доларів.

Кузов автомобіля не схильний до корозії, якщо машина не була в ДТП. Оснащення зазвичай скромне – в «Фабії» може не бути кондиціонера, зазвичай механічна коробка передач та задні механічні склопідйомники.

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Через «любов» таксистів та прокатних контор до Skoda Fabia на ринку вживаних авто вони можуть бути сильно «вбиті» та зі скрученим пробігом. Такі машини вже виробили свій ресурс та їх експлуатація може бути занадто дорогою, адже доведеться міняти всі вузли та агрегати «по колу». Тому краще не вірити, якщо у цих авто пробіг менше 150 тисяч км – це майже неможливо.

Двигуни Skoda Fabia малооб’ємні, найкраще зарекомендували себе 1,4-літрові бензинові та дизелі. Більше подробиць про вживану Skoda Fabia – у відео:

Нагадаємо, що Skoda на карантині зробила розпродаж нових авто.