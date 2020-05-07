Подержанная Skoda Fabia второго поколения очень популярна среди водителей такси. Неужели она так надежна?

Второе поколение чешского хэтчбека Шкода Фабия выпускалось с 2007 по 2014 год, а в Украине они стоят от 5 до 7000 долларов.

Кузов автомобиля не подвержен коррозии, если машина не была в ДТП. Оснащение обычно скромное – у “Фабии” может не быть кондиционера, обычно механическая коробка передач и задние механические стеклоподъемники.

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Из-за “любви” таксистов и прокатных контор в Skoda Fabia на рынке б/у авто они могут быть сильно “убиты” и со скрученным пробегом. Такие машины уже выработали свой ресурс и их эксплуатация может быть слишком дорогой, ведь придется менять все узлы и агрегаты “по кругу”. Поэтому лучше не верить, если в этих авто пробег меньше 150 тысяч км – это почти невозможно.

Двигатели Skoda Fabia малообъёмные, лучше всего зарекомендовали себя 1,4-литровые бензиновые и дизели. Больше подробностей о подержанной Skoda Fabia – в видео:

Напомним, что Skoda на карантине сделала распродажу новых авто.