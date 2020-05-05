Скидки действуют на модели авто, которые можно самостоятельно выбрать на сайте дистрибьютора.

Компания “Еврокар” объявила о снижении цен на складские автомобили SKODA до конца мая 2020 года. В зависимости от модели выгода при покупке автомобиля SKODA со склада сегодня может составить до 61 тысячи грн ($2 221).

Акция действует с 01.05.2020 года до 31.05.2020 (или до реализации последнего автомобиля) и распространяется на все модели SKODA, кроме SKODA FABIA и SKODA KAROQ, находящиеся на складах в Украине.

Также в тему: Необычные рекорды SKODA OCTAVIA

Ознакомиться с автомобилями можно в шоу-румах SKODA – они открыты согласно условиям соблюдения безопасности.

Узнать об автомобилях в наличии можно на сайте. Чтобы заказать понравившееся авто, надо выбрать его и отправить заявку. Менеджер дилерского центра оперативно свяжется с вами и уточнит детали. После оплаты можно даже не забирать автомобиль самостоятельно, ведь дилеры внедрили услугу адресной доставки.

Напомним, как приобрести Skoda онлайн