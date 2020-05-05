Знижки діють на моделі авто, які можна самостійно обрати на сайті дистриб'ютора.

Компанія «Єврокар» оголосила про зниження цін на складські автомобілі SKODA до кінця травня 2020 року. Залежно від моделі, вигода при покупці автомобіля SKODA зі складу сьогодні може скласти до 61 000 грн ($2 221).

Акція діє з 01.05.2020 року до 31.05.2020 (або до реалізації останнього автомобіля) та розповсюджується на всі моделі моделі SKODA, крім SKODA FABIA і SKODA KAROQ, що знаходяться на складах в Україні.

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Ознайомитися з автомобілями можна в шоу-румах SKODA – вони відчинені за умов дотримання безпеки.

Дізнатися про автомобілі в наявності можна на сайті. Щоб замовити вподобане авто, треба обрати його та відправити заявку. Менеджер дилерського центру оперативно зв'яжеться з вами і уточнить деталі. Після оплати можна навіть не забрати автомобіль самостійно, адже дилери впровадили послугу адресної доставки.

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