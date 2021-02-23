За перший тиждень роботи камера з фіксацією порушень проїзду смугою громадського транспорту зафіксувала 1350 порушників. В МВС відзначають зниження кількості штрафів.

Патрульна поліція підвела підсумки першого тижня роботи нового функціоналу камери автоматичної фіксації, розташованої в Києві на бульварі Дружби народів, 36. Тиждень тому додатково до перевищення швидкості ця камера почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту.

Читайте також: Як оскаржити штраф, зафіксований камерою вимірювання швидкості

Перший тиждень приніс автовласникам 1354 штрафи. Таким чином в середньому за день система виписувала близько 200 постанов (якщо бути точними, то 193 штрафи), хоча в перший день їх було вдвічі більше (385 штрафів). З високим рівнем ймовірності можна припустити, що автовласники, які були оштрафовані в цьому місці, будуть більш обережно відноситися до правил дорожнього руху, а отже кількість порушень та штрафів буде знижуватися.

Зазначимо, що аналогічна камера запрацювала в столиці ще в минулому році, але в тестовому режимі — тобто, штрафи водіям не виписували. На той момент камера фіксувала понад 1000 таких порушень за день. Протягом поточного року на дорогах України буде встановлено ще 220 камер фіксації порушень ПДР.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла проект закону №2695 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі порушення у сфері безпеки дорожнього руху”, яким суттєво підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху.