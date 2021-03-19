За минулий тиждень (12-19 березня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 30 коп. за літр (на 2%), до 15,69 грн за літр.

На АЗС OKKО і WOG вартість автогазу виросла в середньому на 40 коп. за літр і 50 коп. за літр, до 16,39 грн за літр і 11,46 грн за літр відповідно. Автогаз на станціях консолідованої групи "Приват" здорожчав на 29-31 коп. за літр, до 14,98-15,01 грн за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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СВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto здорожчав до 15,95 грн за літр і 15,93 грн за літр відповідно. У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 28 коп. за літр – до 16,17 грн за літр. Такі мережі як BVS, "Авантаж 7", "Автотранс" та інші підняли ціни на 10-44 коп. за літр.

За даними Консалтингової групи "А-95", гуртові ціни на ГНС з 12-го по 19 березня зросли на 1 230 грн/т, до 26 010 грн/т.

Різке зростання цін обумовлене можливим дефіцитом, викликаним припиненням постачань ДП і скрапленого газу швейцарським трейдером Proton Energy Group S.A. з 1 квітня яке сталось через закриття мережі АЗК «Глуско» силовими структурами України. На частку Proton Energy Group в 2020 році припадало 443 тис. т (22,3% ринку) постачань скрапленого газу в Україну.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 12 по 19 березня, грн за літр: