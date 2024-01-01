Заявлено першу поставку українського бронеавтомобіля Inguar-3

Бронемашина вже пройшла випробування у зоні бойових дій, залишивши схвальні відгуки. Це стало підставою для реальних замовлень машини для роботи у фронтових умовах.

Про це в коментарі Укрінформу розповів Артем Ющук, СЕО-директор та співзасновник компанії Inguar Defence.

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"2024 рік став для нашої компанії роком випробувань техніки. Ми досить відповідально поставились до цього питання, і в цілому машина пройшла близько 10 тисяч км жорстких тестів. Зокрема, бойові випробування з бійцями бригади “Азов” у Серебрянському лісі, зараз – на Сумському напрямку", – повідомив він.

Легкий багатоцільовий Inguar-3 належить до нового покоління модульних тактичних бронемашин. Фото: Inguar Defence

За словами Артема Ющука, законтрактовані машини "будуть поставлені замовнику вже у другому кварталі 2025 року". Щоправда, ці заявки мізерні й "не закривають виробничих спроможностей, тож компанія гостро потребує додаткових замовлень".

Виробничий цикл повністю зав’язаний на великому обсягу внутрішньої локалізації. Адже Inguar Defence не пішов шляхом запозичення шасі, а виготовляє його сам.

Через це та інші напрацювання тут локалізація значно вища, аніж у схожих проєктів.

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"Маємо надію, що держава це розуміє і підтримуватиме саме таке виробництво – орієнтоване на локалізацію в Україні і на продукт, створений відповідно до найактуальніших вимог. Конкуренція потужна, можна сказати – навіть агресивна. Але в нас немає іншого вибору, ніж пробиватись", – додав Ющук.