Заявлена первая поставка украинского бронеавтомобиля Inguar-3

Бронемашина уже прошла испытания в зоне боевых действий, оставив положительные отзывы. Это стало основанием для реальных заказов машины для работы во фронтовых условиях.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Артем Ющук, СЕО-директор и соучредитель компании Inguar Defence.

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"2024 год стал для нашей компании годом испытаний техники. Мы достаточно ответственно отнеслись к этому вопросу, и в целом машина прошла около 10 тысяч километров жестких тестов. В частности, боевые испытания с бойцами бригады “Азов” в Серебрянском лесу, сейчас – на Сумском направлении", – сообщил он.

Легкий многоцелевой Inguar-3 относится к новому поколению модульных тактических бронемашин. Фото: Inguar Defence

По словам Артема Ющука, законтрактованные машины "будут поставлены заказчику уже во втором квартале 2025 года". Правда, эти заявки мизерные и "не закрывают производственных возможностей, поэтому компания остро нуждается в дополнительных заказах".

Производственный цикл полностью завязан на большом объеме внутренней локализации. Ведь Inguar Defence не пошел по пути заимствования шасси, а производит его сам.

Из-за этого и других наработок здесь локализация значительно выше, чем у похожих проектов.

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"Надеемся, что государство это понимает и будет поддерживать именно такое производство – ориентированное на локализацию в Украине и на продукт, созданный в соответствии с актуальными требованиями. Конкуренция мощная, можно сказать – даже агрессивная. Но у нас нет другого выбора, чем пробиваться", – добавил Ющук.