Верховна Рада 13 липня прийняла в першому читанні закон про доступне розмитнення. Скільки буде коштувати привезти собі авто, якщо закон вступить в силу в такому вигляді?

Згідно законопроекту номер №8487, розмитнити можна буде автомобіль не лише після 2010 року виготовлення, а будь-який. Тобто необхідність відповідності машини екологічним нормам “Євро-5” знімаються.

Законопроект не змінює порядок розмитнення автомобілів, він залишається тим же, як був раніше. Тобто для розмитнення ввезеного з-за кордону авто треба буде сплатити ввізне мито (5-10% від вартості машини за кордоном, акциз, а аткож ПДВ у розмірі 20% на суму машини та податків).

Єдине, що зміниться з прийняттям законопроекту 8487 – це розміри акцизу. Тепер він буде вираховуватись по-новому, за спеціальною формулою (раніше – в залежності від віку та об’єму двигуна).

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Для автомобілів з бензиновим двигуном базова ставка акцизу становить 50 євро, для дизеля – 75 євро. Цю ставку треба помножити на коефіцієнт об’єму двигуна та віку авто. Чим більші ці змінні, тим більша виходить ставка акцизу. Для зручності наводимо дві таблиці, в яких прораховані можливі варіанти розрахунку акцизу.

З таблиць видно, що навіть за новими ставками розмитнювати старі автомобілі невигідно. А саме на таких їздить більшість українців на єврономерах. Тому представники організації, яки виступають за доступне розмитнення та організовують акції протесту перед будівлями органів влади, вважають своєю основною задачею зменшення ставок акцизів саме для старих автомобілів.

У них є два тижні, щоб переконати депутатів внести пропозиції зі зменшення ставок у законопроект для другого читання.