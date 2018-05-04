На фестивалі OldCarLand у нас була рідкісна можливість порівняти автомобілі для небагатих громадян з різних країн. Багато хто здивується, але наш "Запорожець" на фоні інших - просто шикарний автомобіль!

Ми звикли критикувати наш "Запорожець" і кепкувати з нього, вважаючи невдалим - маленьким, тісним, немічним, неквапливим - ну загалом, абсолютно неправильним. Чи так це насправді, можна зрозуміти, порівнявши "зазик" з його закордонними однокласниками - яких ми за дивною вітчизняною традицією автоматично вважаємо кращими.

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ЗАЗ-965 став засновником лінійки вітчизняних мікролітражок - аж до "Таврії" і "Славути"

Austin Seven/Morris Mini

(1959 – 2000 рр., Велика Британія)

Прабатько практично всіх сучасних передньопривідних автомобілів, цей маленький британець показав всьому світу, якою має бути недорога машина "для всіх". А саме - з переднім приводом, поперечно розташованим коротким двигуном над коробкою передач, рульовою рейкою, невеликими колесами і двохоб'ємним кузовом. Саме такою і є абсолютна більшість наших сьогоднішніх легковиків.

Англійський Mini випускався під декількома брендами, його призначення - рівні європейські дороги

Правда, не все у цій машині гідно наслідування, заради економії її геніальний конструктор Алек Іссігоніс наважився на надто примітивні рішення: гумові втулки замість пружин підвіски, гумові муфти замість ШРУСів, механічні (!!!) гальма задніх коліс, зсувні вікна і “пічка” салону тільки за доплату.

Британська мікролітражка стала основоположником всієї світової когорти компактних передньопривідних легковиків.

Зате автомобіль мав багажник і вміщував, хоч і з труднощами, чотирьох дорослих осіб! Динаміка теж була цілком дорослою, "базовий" моторчик об'ємом 0,850 л і потужністю 33 к.с. розганяв машинку до цілком дорослих 116 км/год. Загалом, не дивно, що на всесвітньому конкурсі "Автомобіль ХХ століття" Mini був визнаний другим, він поступився першим титулом тільки Ford T.

Mini на вигляд меньший, ніж є насправді. Завдяки низьким кріслам двоє дорослих почуваються в ньому більш-меньш зручно. На задньому сидінні справи значно гірші.

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Lloyd Arabella

(1959 – 1963 рр., Німеччина)

Цей витончений автомобільчик маловідомий навіть в колах автомобільних фанів - на жаль, свого часу він не витримав конкуренції з всемогутнім VW Beetle, "який набрав обертів" якраз до моменту появи “Арабелли”. Lloyd хоч і був менше класом, потрапив під роздачу через "дитячі хвороби", викликані квапливим проектуванням і постановкою на конвеєр.

Lloyd Arabella був побудований за схемою дорослого автомобіля, зменшеного в розмірах. Це не кращий варіант конструювання

Тим часом, Lloyd сам по собі був досить непоганий: він легко поміщав 4-х чоловік, а його опозитний моторчик з 4-ма циліндрами (рідкість в класі) при потужності 34 - 45 к.с., розганяв легку машинку до чималої на ті часи швидкості в 120 - 133 км/год. Але схоже, епоха переднього приводу на той час ще не настала ...

В нашу країну цей екземпляр Lloyd Arabella потрапив через Запорізький автозавод, де його вивчали як однокласника "Запорожця".

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Citroen 2CV

(1949-1990 рр.)

Спрощений максимально, цей непоказний "Сітроен" створювався під девізом "парасолька на колесах". Дешевий у всьому, він вражав своєю простотою навіть досвідчених інженерів.

Citroen 2CV спроектували ще до війни, саме як супердоступний транспорт для французької глибинки.

Його двоциліндровий опозитний двигун мав потужність спочатку лише 9 - 12 к.с. і підозріло нагадував довоєнні мотори BMW, а брезентовий дах покликаний був економити на дорогому металі і штампуванні. Рами не було, примітивний кузов несучим також не міг бути, тому все навантаження сприймала... підлога кузова.

Всі конструкторські рішення Citroen 2CV були підпорядковані здешевленню автомобіля.

У хитрій підвісці використовувалися загальні (!!!) для переднього і заднього мостів деталі - вони працювали по черзі, залежно від того, яке колесо натрапляло на нерівність. Дверні вікна не те що не опускалися, вони навіть не зсувалися - для ще більшого спрощення їх зробили відкидними.

Малопотужний двоциліндровий двигун повітряного охолодження забезпечував Citroen 2CV посередню динаміку - максималка становила 70 км/год

Зате з самого початку салон машини опалювався, хоча і примітивним чином - теплим повітрям від циліндрів! Автомобіль споживав мало палива, але не міг розігнатися понад 70 км/год.

ЗАЗ-965 “Запорожець”

(1960 -1969 рр., СРСР)

Ви напевно здивуєтеся, але український автомобіль в цій компанії однокласників справляє найсерйозніше враження. Маються на увазі аж ніяк не габарити, ні - наш земляк якраз-таки повністю відповідає вимогам компактності. Але навіть при менших зовнішніх розмірах завдяки правильній компоновці наш "зазик" просторіше своїх конкурентів усередині, принаймні, за основним показником - довжині салону. Мова про те, що в нашому "Запорожці" найменш помітне бажання заощадити: немає жодного бюджетного рішення в конструкції.

"Запорожець" створювався як масовий автомобіль для експлуатації на будь-яких дорогах.

Всі агрегати в цілому добротні, в повному обсязі присутні всі системи, які є і в будь-якому "великому" автомобілі. Застосовується повноцінний чотирициліндровий двигун, 4-ступенчата коробка передач, а підвіска повністю незалежна, на пружинах та торсіонах. "Уже в базі" на ЗАЗ-965 був високоефективний опалювач (автономний!), опускні вікна дверей, поворотні кватирки, чотири місця для дорослих і гідравлічні гальма всіх коліс. Потужність двигуна на різних модифікаціях "горбатого" становила 23 - 27 к.с., відповідно максимальна швидкість становила 90 - 100 км/год.

Байки про копіювання "горбатого" з Fiat-600 народилися через зовнішню схожість їхньої передньої частини. Але конструктивно машини різні

Такі характеристики декількох типових мікролітражок 1950-1960-х років, машин А-класу за нинішньої классифікаціі. Взагалі-то тема їх порівняння гідна окремої, більш докладної статті, і ми до неї обов'язково повернемося.

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