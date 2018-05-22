Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк вважає, що жовтий сигнал світлофора негативно вливає на безпеку дорожнього руху.

В якості аргументу він наводить відео аварії, яка нещодавно сталась в Коломиї “Ну ось і ще один наявний приклад, коли на світлофорі, одночасно для всіх учасників ДР горить жовте світло, одному “ще можна”, а іншому “вже можна”, наслідок ДТП, на щастя всі живі. Така ж сама ситуація з жовтим миготливим сигналом світлофора” - пише заступник міністра.

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“Ми будемо переходити на нові ДСТУ по роботі світлофорів в Україні, все це викладено в висновках та рекомендаціях Урядової комісії, акт вже спрямовано на розгляд Уряду. Після його затвердження ми запровадимо нові європейські стандарти роботи світлофора і обов’язково пропозиції від наших колег з МВС - посилення відповідальності за проїзд на забороняючий знак світлофора та фото-відео фіксація порушень ПДР. Кошти на всі ці заходи передбачені Державною програмою безпеки дорожнього руху. Ми зобов’язані зробити наші дороги безпечними” - вважає Юрій Лавренюк.

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Втім жовтий сигнал світлофора є в переважній більшості країн світу і він відіграє значну роль в забезпеченні безпеки дорожнього руху. Тривалість жовтого сигналу у Німеччині при перемиканні світлофора з зеленого на червоний сигнал, як пояснив експерт з Німецького клубу автомобілістів (ADAC) Йоганнес Бос (Johannes Boos), залежить від максимально дозволеної швидкості. Це три секунди при 50 км/годину, чотири - при 60 км/годину та п'ять секунд при швидкості 70 км/годину.

В більшості країн світу жовтий вважається забороненим сигналом світлофору, а проїзд на жовте світло карається штрафом.