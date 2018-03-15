Вивчаємо молдовський шлях легалізації "євроблях", який запропонований урядовцями для вирішення питання з нелегельною експлуатацію таких автомобілів.

Вже незабаром активісти дешевих авто та законодавці проведуть зустріч, де мають домовитись про шлях легалізації автомобілів на єврономерах. Один з варіантів вирішення проблеми – за “молдовським” варіантом.

Жодних документів з приводу його реалізації наразі не існує, але голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна неодноразово про цей сценарій згадувала. Що ж це означає насправді? Скільки коштувала легалізація однієї “євробляхи” в Молдові, як усе відбувалось та що придумали для порушників “податкової амністії”?

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Реальне розмитнення авто у Молдові

Звичайне розмитнення легковика у наших сусідів зараз виглядає так: при ввезенні авто потрібно сплатити акцизний збір, який залежить від віку авто, типу та об’єму його двигуна. Транспортний засіб віком більше 7 років розмитнити не можна. На гібридні авто діє знижка на акциз в розмірі 50%, для вантажівок замість акцизу сплачується 20% ПДВ. Також вирішено питання з ретроавтомобілями – для них діє фіксована ставка акцизу у 10 850 євро. Додатково сплачуються митний збір (0,4% від вартості транспортного засобу) та екологічний збір (0,5%).

Наприклад, за розмитнення п’ятирічного легковика з бензиновим мотором об’ємом 1600 куб. см потрібно сплатити 1100 євро. Дорожче пригнати дизель – легкове авто з двигуном 1,6 л такого ж віку обкладатиметься акцизом у 1800 євро.

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Пільгове розмитнення “євроблях”

Декілька років тому “Євроблях” у Молдові теж було чимало. Уряд цієї країни дозволив провести одноразову амністію машин на іноземній реєстрації, ввезених до 1 листопада 2016 року, із знижкою від діючих ставок акцизу в розмірі 70%. Обмеження по віку авто теж було знято – машини віком більше 10 років обкладались акцизом як 10-річні. Скасували також обов’язкове надання сертифікату.

Варто зауважити, що зараз у Молдові максимально допустимий вік для розмитнення авто становить 7 років, хоч за правилами 2016-го було 10. Амністія “євроблях” тривала з 1 січня до 1 квітня 2017 року, але через велику кількість бажаючих легалізувати авто термін був продовжений до 1 липня 2017 року. Легалізація проводилось за ставками акцизу 2016 року.

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Перед розмитненням необхідно було надати “віньєтку” (документ про сплату збору за користування дорогами), та довести факт керування цим авто до 1 листопада 2016 року. Звісно, що для реєстрації авто у Молдові вже на нового (фактичного) власника, потрібно було виїхати за кордон, укласти з власником “із бріфа” договір купівлі-продажу, зняти авто з обліку у країні приписки, а тоді вже звертатись у місцеві органи реєстрації.

Скільки це коштувало громадянам і скільки принесло державі

Візьмемо для розрахунку прикладів найдорожчі категорії за віком, тобто більше десяти років. Якщо бензиновий двигун мав об’єм 0.9 л, пільговий акциз становив 140 євро; 1.3 л – 230 євро; 2.5 л – 1140 євро; 3.5 л – 3700 євро. Дизельні авто з двигуном 1.5 л обходились у 270 євро; 2.5 л – 1150 євро; 3.5 л – 3700 євро. Нагадаємо, що наведені значення – пільгові, для “податкової амністії”, у розмірі 30% від повних ставок акцизного збору.

Поки тривав період “легалізації євроблях” у Молдові, зареєструвати автомобілі встигли 18,7 тисяч власників. Надходження у державну скарбницю склали біля 21,6 млн євро. Тобто, в середньому з кожного розмитненого “єврономера” Молдова отримала 1155 євро.

Якщо ні, то що?

Місцевий закон №280 від 16 грудня 2016 року окрім “амністії” передбачав ряд санкцій для тих, хто вирішить і далі їздити на нерозмитнених авто, ігноруючи законодавство. Спершу ввели оплату за дороги для водіїв, які мають молдавські посвідчення водія, але керують “чужими” автомобілями. Вартість віньєтки складала 4 євро за 7 днів, або 16 євро за місяць, або ж 85 євро за 180 днів. Максимальний строк тимчасового ввезення – 180 днів протягом 12 місяців.

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Поліції надали пряме право зупиняти автомобілі з іноземною реєстрацією та перевіряти дійсність віньєтки і час перебування авто на території Молдови. У разі виявлення порушень – автомобіль затримується та примусово супроводжується до прикордонного митного поста, звідки машина буде вивезена за територію держави. Вартість супроводу – 0,15 євро за кожен кілометр (плюс сплата за відсутні віньєтки по 180 євро за кожен повний чи неповний період у 180 днів, а також за інші штрафи).

Отож, в якості запобіжника замість складання товстих папок з протоколами та подачі їх у суди, автомобілі порушників негайно і примусово вивозились із країни, ще й за рахунок самих порушників. Права іноземців при цьому зберегли – якщо, наприклад, українець в’їде в Молдову на своєму авто, до 180 днів він може перебувати та користуватись дорогами цієї держави безкоштовно. Далі – 180 євро за кожні наступні 180 днів.

Українські реалії

Вірогідність реалізації “молдавського сценарію” в Україні існує, звісно з поправками на наші реалії. Нагадаємо, що за статистикою Державної фіскальної служби України протягом минулого року здійснено митне оформлення 80,5 тис. нових автомобілів. За них сплачено 15,8 млрд. грн. митних платежів.

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Також, за даними ДФС зараз в Україні знаходиться 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Якщо ціна легалізації кожної з цих автівок буде близько 1 400 доларів то держава зможе отримати від розмитнення “євроблях” стільки ж, скільки отримала від розмитнення нових авто в 2017 році.