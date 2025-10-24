Змінено правила зберігання номерних знаків

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1274 від 8 жовтня 2025 року, якою оновлено перелік платних послуг у сервісних центрах МВС. Документ набрав чинності 11 жовтня, а зміни торкнулися двох ключових напрямів — зберігання номерних знаків і бронювання буквено-цифрових комбінацій (БЦК).

Згідно з новими правилами, автовласники тепер можуть оформлювати та оплачувати ці послуги онлайн, а також мають чітко визначені строки й тарифи.

Нові тарифи платного зберігання номерних знаків

Раніше термін визначав сам автовласник, а оплата здійснювалася за кожну добу. Тепер діють фіксовані пакети послуг:

108 грн – за 10 днів зберігання;

324 грн – за місяць;

3153,60 грн – за рік.

Вартість уже містить ПДВ (20%), але не враховує банківську комісію.

Важливо: якщо транспортний засіб перереєстровано раніше, ніж сплив термін оплаченого зберігання, коші не повертаються.

Нові правила знищення номерів

Якщо оплату не здійснено вчасно, номери знищуються на 11-й день або наступного ранку після завершення оплаченого терміну.

Усі платежі за старими правилами (до 11 жовтня 2025 року) не приймаються. Якщо їх здійснили після цієї дати, потрібно оформити заяву на повернення коштів у регіональному сервісному центрі.

Нові правила бронювання номерних знаків

Оновлення також торкнулося послуги бронювання обраних або замовлених БЦК.

Основні зміни:

Термін дії бронювання подовжено з 10 до 15 календарних днів.

Вартість послуги тепер фіксована — 162 грн (з ПДВ, без банківської комісії).

Раніше бронювання оплачувалося по 10,8 грн за добу, максимум на 10 днів.

Мета змін

Як запевняють у МВС, постанова спрямована на спрощення процедур, зручність користувачів онлайн-сервісів і уніфікацію вартості послуг.

Оновлені правила також дозволяють ефективніше адмініструвати попит на індивідуальні комбінації номерів і запобігти безконтрольному тривалому зберіганню невикористаних знаків.