Ділянку автошляху в Ізраїлі, яка вціліла після масштабної повені, вже назвали “найбільш якісною дорогою в світі”.

В Ізраїлі масштабна повінь на початку травня, спричинена небаченими досі опадами, наробила немало лиха.

Рятувальники звітують про десятки загиблих та тих, хто пропав безвісти, пошкоджено будівлі, шляхи та інші об’єкти інфраструктури.

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Втім, знайдено й об’єкти, які вціліли, незважаючи на тиск природних факторів. Серед них – ділянка шляху біля Бейт Шеань. Фото дорожного полотна, яке буквально провисло над пріровою, яка утворилася внаслідок дії води, облетіло мережу.

Найбільш якісна дорога в світі виглядає так:

Дорога, яка впала біля Бейт Шеань (Фото: Йосеф Коен Тмемах)

Нагадаємо, що Укравтодор показав, як робить аварійний ремонт доріг.