Найменший "Мерс" має новітню інформаційно-розважальну систему MBUX та купу цікавої і корисної електроніки.

Цифрова панель приладів, нова мультимедійна система, проекція на лобовому склі та решта цікавинок у 2019 Mercedes-Benz A-Class.

Модель, представлена у відео-огляді – це A200, оснащений 1,4-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю у 160 к.с. та 250 Нм крутного моменту. Агрегат працює у парі з автоматичною 7-ступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням. У відео від першої особи (POV) блогер показує різноманітні функції автомобіля, щоправда, майже не пояснюючи, що й до чого.

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