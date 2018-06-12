Концепт обіцяє 4й рівень автономності.

Вивести електричні безпілотники K-Byte на дороги компанія Byton планує у 2021 році. Гарне продовження модельного ряду навздогін кросоверу M-Byte.

У січні цього року стартап з китайськими інвестиціями Byton серйозно заявив про себе, явивши світу електричний кросовер M-Byte. Учора у ЗМІ з’явилась інформація, що компанії вдалось залучити інвестиції у розмірі $500 мільйонів для прискорення виробництва. Сьогодні ж Byton презентує другий концепт, що продовжує ідею і стилістику першого – електричний седан з автопілотом 4-го рівня самостійності під назвою К-Byte.



Фото: Концепт Byton M-Byte зліва, Byton К-Byte зправа / Byton

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Автономні технології K-Byte має забезпечити електроніка та обладнання від дочірньої фірми Aurora. Більшість оптики та датчиків згруповані на даху автомобіля у компактний блок, котрий “Байтон” називає LiBow. Передні крила автомобіля приховують висувні камери заднього виду, що замінили дзеркала, а також лідари, котрі фірма називає LiGuard – вони допомагають системі автопілоту паркуватись. Висувні елементи також мають підсвітку, виступаючи у ролі габаритних вогнів. У верхній частині переднього бампера, де ми звикли бачити решітку радіатора, розміщена графічна панель, на котрій світлові сміжки створюють мінливий 3D-малюнок.

Компанія Byton оприлюднила деяку інформацію про K-Byte, повідомивши, що седан буде збудовано на тих же агрегатах, що й кросовер. У випадку з SUV це означає задньопривідну версію з одним електромотором на 268 к.с. та запасом ходу у 400 км, а також повнопривідна, з парою електродвигунів 469 к.с. і автономним пробігом у 520 км.

Фото: Концепт Byton К-Byte / Byton

Концепт вийшов на диво гармонійним, тож хочеться сподіватись, що у такому вигляді він і дійде до конвеєру. Byton планує протягом наступного року завершити розробку і перейти до польових випробувань седана K-Byte з тим, щоб вже у 2021 році мати готовий для продажу автомобіль. Значно швидше з’явиться M-Byte – серійний кросовер обіцяють представити до кінця 2019 року.

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