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Укріїнський імпортер марки KIA завтра, 12 липня, презентує нову для нашого ринку модель – найшвидший седан південнокорейської марки Kia Stinger.

Національна презентація Kia Stinger відбудеться 12 липня в одному з офіційних дилерських центрів Kia в Україні “Автоцентр на Борщагівці” у Києві. Крім очного знайомства з автомобілем на гостей очікують віртуальні заїзди на Stinger, реалізовані за допомогою окулярів віртуальної реальності Gear VR.

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Фестбек Stinger буде представлений в Україні у трьох комплектаціях з двома турбованим бензиновими двигунами на вибір. Базова версія має 2-літровий турбомотор потужністю 247 к.с. і 353 Нм крутного моменту, що дозволяє автомобілю розвивати швидкість у 100 км/год за 6 секунд. Потужніша модель оснащена 3,3-літровим V6 з парою турбін, котрий забезпечує “Стінгеру” потужність у 370 к.с. і 510 Нм та розгін до сотні за 4,9 секунди.

Незалежно від типу двигуна Stinger комплектується 8-ступінчастою автоматичною КПП. Молодша модель має задній привід, а потужніша – повний.

Мінімальна вартість Stinger в Україні становить $43 000, за версію GT-Line наші дилери просять $49 тисяч, а топова Kia Stinger GT коштує від $66 800.

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