За найдорожчий серійний автомобіль у світі просять 4,8 мільйони доларів. Ця сума здається сміхотворно малою, у порівнянні з вартістю машин з нашого списку

Звичайно, кожен з автомобілів, про які йтиметься далі, на ходу. Але навряд чи їх власники зважуються проїхатись на них, хоча б на вихідних. Максимум, на що можуть розраховувати такі авто – коротка показова поїзда до подіуму та з нього. Це й не дивно, адже вартість кожної з них – як річний бюджет невеличкої країни.

Для порівняння наведемо такий приклад: Koenigsegg CCXR Trevita – найдорожча серійна модель автомобіля у світі на сьогоднішній день, його вартість складає 4,8 мільйони доларів США, але з таким цінником він не входить навіть у топ-100 найдорожчих автомобілів, проданих з аукціону.

Отже, затамуйте подих, та приготуйтеся побачити, за що поціновувачі автомобільної краси з глибокими кишенями ладні платити шалені гроші.

12 – Ferrari 250 LM - $17,600,000

Індекс LM у назві моделі означає, що вона була побудована спеціально для перегонів у Ле-Мані. Було побудовано лише 32 екземпляри моделі, ще менше дійшло до наших днів, чим і пояснюється її висока вартість на момент продажу у 2015 році.

11 – Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione - $18,150,000

Лише дев'ять Spider Competiziones було виготовлено на замовлення з серійної версії 250 GT SWB. Саме ця модель має чітку історію володіння з першого дня, що є важливою складовою ціни автомобіля такого рівня.

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10 – Ferrari 375-Plus Spider Competizione - $18,400,000

Ще один Ferrari, цього разу модель 375-Plus. Призер перегонів Mille Miglia 1954 року, що посів друге місце. Не дивно, що покупці так сильно воювали за нього на аукціоні 2014 року.

9 – Ferrari 250 GT SWB California Spider - $18,500,000

Черговий Ferrari, модель ​​​​​​​250 GT SWB Spider. Автомобіль було віднайдено на якомусь забутому французькому складі, де простояв довгі роки. Усе ще у бездоганному робочому стані. Продано з аукціону у 2015 році.

8. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider - $19 800 000



Цей автомобіль з приголомшливим кузовом, побудований Alfa Romeo, є одним з трьох ретрокарів, які переривають домінування Ferrari у Топ-12. Неважко зрозуміти, чому. Його кузов було створено у ательє Touring в Італії, з використанням легендарного шасі 8C та 2,9-літрового двигуна. Усього було побудовано 12 таких машин, тож успіх на аукціоні Lungo Spider був гарантованим.

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7. Jaguar D-Type - $21,780,000

Jaguar D-Type перемагав у Ле-Мані тричі поспіль: у 1955, 1956 та 1957 роках, а саме цей конкретний автомобіль – чемпіон 1956 року.

6. Ferrari 275 GTB / C Speciale - $26,400,000

Будь-який Ferrari 275 – це чудовий автомобіль, що вартий купи грошей, однак цей GTB / C Speciale має виключні дані. Алюмінієвий кузов автомобіля було створено спеціально для перегонів, 3-літровий двигун V12 має заводську модифікацію, що робить його потужнішим на 70 кінських сил. Цікаво, що даний екземпляр ніколи не брав участі у перегонах, тому його вартість така висока. Автомобіль було продано у 2014 році.

5. Ferrari 275 GTB / 4 S NART Spider - $27,500,000

Автомобіль було створено на замовлення однієї з американських гоночних команд 50-х – 60-х років, але це була дорожня модель. Цей Spider є одним з 10 автомобілів, що були створені Ferrari для NART. Додаткової цінності моделі додав той факт, що якийсь час вона належала актору Стіву МакКуїну, який використовував автомобіль у фільмі The Thomas Crown Affair.

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4. Ferrari 290 MM - $28,050,000

Знову Ferrari і знову гоночний болід. Автомобіль було створено для участі у Mille Miglia 1956 року, а за кермом автомобіля під час гонки був Хуан Мануель Фанхіо, ім’я котрого додає вартості будь-якому автомобілю. Феррарі збудувала усього чотири таких автомобіля, а цей екземпляр приймав участь ще у кількох перегонах, після Mille Miglia.

3. Mercedes-Benz W196 - $29,600,000

На третю сходинку вдалось прорватися історичному боліду від Mercedes – єдиному автомобілю цієї марки у нашому списку. Але що це за авто! Під керуванням Хуана Мануеля Фанхіо автомобіль виграв Гран-Прі Німеччини та Швейцарії у 1954 році. Автомобіль було продано з аукціону у 2013 році.

2. Ferrari 335 Sport Scaglietti - $35,700,000

Цей Ferrari 1957 року був проданий на початку 2016 року, ставши найдорожчим гоночним автомобілем, що будь-коли був проданий з аукціону. Автомобіль провів 40 років у приватній колекції, а до цього приймав участь у перегонах 12 годин Себрінгу з Пітером Коллінзом та Моріс Трінтіньяном у 1957 році. Після цього автомобіль приймав участь у Mille Miglia з Вольфгангом фон Тріпсом за кермом. Усі ці фактори й склали шалену вартість 335 Sport Scaglietti.

1. Ferrari 250 GTO - $38,115,000

Навряд чи, після попередніх фігурантів цього рейтингу, вас здивує, що перше місце посідає Ferrari. А от те, що понад 38 мільйонів покупець заплатив за модель 250 GTO може видатись дивним. Адже це не чемпіонський болід і не найрідкісніша модель. Але історія її попередніх продажів та покупок на аукціонах підняла вартість автомобіля до нечуваних висот. Справедливо буде відзначити, що ця модель є однією з кращих для своєї епохи, завдяки потужному 3-літровому V12 та чудово збалансованому шасі. Усього було побудовано 39 таких автомобілів.

Публікацію підготовлено на основі матеріалів видання Аutocar.

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