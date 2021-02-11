У вівторок, 16 лютого, власники автомобілів на іноземний реєстрації планують влаштувати під стінами Верховної Ради чергову акцію протесту.

Спільноті власників нерозмитнених авто стало відомо, що у вівторок 16 лютого у Верховній Раді будуть приймати рішення щодо законів про доступне розмитнення. На голосування може бути поставлено декілька законопроектів.

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Аби підтримати прийняття законів про доступне розмитнення, “євробляхери” збираються на акцію простесту. “Оголошуємо акцію 16.02.2021 року. Можливо, це останній шанс відстояти доступне розмитнення”, – сказано на сторінці спільноти власників нерозмитнених авто у соцмережі.

Цілком ймовірно, що закони про доступне розмитнення спеціально винесуть на голосування у вівторок 16 лютого, адже саме на цей день заплановано розгляд скандального законопроекту №2695 про розширення повноважень поліції.