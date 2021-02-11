Во вторник, 16 февраля, владельцы автомобилей на иностранной регистрации планируют устроить под стенами Верховной Рады очередную акцию протеста.

Сообществу владельцев нерастаможенных авто стало известно, что во вторник, 16 февраля в Верховной Раде будут принимать решение касательно законов о доступной растаможке. На голосование может быть поставлено несколько законопроектов.

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Чтобы поддержать принятие законов о доступной растаможке "евробляхеры" будут собираться на акцию простеста. "Объявляем акцию 16.02.2021 года. Возможно это последний шанс отстоять доступную растаможку", – говорится на странице сообщества владельцев нерастаможенных авто в соцсети.

Вполне вероятно, что законы о доступной растаможке специально вынесут на голосование во вторник 16 февраля, ведь именно на этот день запланировано рассмотрение скандального законопроекта №2695 о расширении полномочий полиции.