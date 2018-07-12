Модель має на 40 "коней" менше, ніж топовий Trofeo, але пропонує не менше "суперкара у формі SUV".

Новий Levante GTS розширює лінійку моделі італійської преміум-марки. Під капотом він приховує V8 з технологіями Ferrari.

Maserati Levante GTS оснащується 3,8-літровим твін-турбо V8, як в Quattroporte GTS. У кросовері цей двигун генерує 550 кінських сил 730 Ньютон-метрів. Це на 40 к.с. менше, ніж у версії Trofeo, хоча крутний момент той самий. Та й динаміка молодшої версії не надто постраждала – до сотні кросовер прискорюється за 4,2 – це на три десятих секунди більше, ніж Trofeo. Максимальна швидкість Levante GTS сягає 292 км на годину.

Італійці вирішили явити світу новий Levante GTS на Фестивалі швидкості у Гудвуді, разом зі ще кількома цікавими моделями: MC12, GranTurismo MC та GranCabrio Sport.



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