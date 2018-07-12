День перший.

Довгоочікувана подія у світі автомобілів Фестиваль швидкості у Гудвуді, де також проводяться перегону у підйомі по схилу Goodwood Hill Climb можна подивитись наживо.

Найкрутіші автомобілі сучасності. Швидкі, потужні, дорогі, рідкісні, незвичайні та надзвичайні. Цього року на ювілейному 25-му Фестивалі швидкості у Гудвуді представлені 2019 Toyota Supra, Italdesign GT-R50, індійський суперкар Vazirani Shul, McLaren’s 600LT, Model 3, S та X, Ariel Atom 4, 1965 Ford Mustang з системою автопілоту, електричний гіперкар Nio, електричний Mini, найновіші BMW, Aston Martin, Lamborgini, Ferrari, Porsche та ще багато цікавого.

Фестиваль триватиме чотири дні. Ми слідкуватимемо за перебігом подій і показуватимемо вам найцікавіше. Залишайтесь з нами.

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