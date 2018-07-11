Суперкарт отримав 320-сильний двигун і абсолютно нову конструкцію.

Від попередньої моделі у нового Ariel Atom залишились лише педалі зчеплення і гальм та кришка бензобаку, решта – нове.

Хоча зміни моделі дійсно кардинальні, навряд чи хтось з першого погляду зможе помітити, що перед ним четверте покоління Atom, настільки автомобіль схожий на попередника. Не в останню чергу – через відсутність звичних кузовних панелей.

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Як і раніше, Atom збудований довкола водія і має трубчатуконструкцію. При цьому творцям суперкарта вдалось збільшити жорсткість рами нової моделі на 15%. Модифікація шасі дозволила зробити кокпіт машини трохи просторішим. Автомобіль також обладнали бензобаком більшої ємності, що дозволяє йому долати до 500 км від заправки до заправки.

Фото: 2019 Ariel Atom 4 / Ariel Motor Company

У рух Ariel Atom 4 приводить дволітровий турбомотор від Honda Civic Type R потужністю у 320 кінських сил. Двигун працює під управлінням власного електронного блоку управління Ariel, дозволяючи двомісному спорткару розганятись до першої сотні за 2,8 секунди, а другу сотню набирати за 6,8 секунд, аби ще через кілька секунд досягати максимальної швидкості у 261 км/год.

Наразі модель оцінена лише на батьківщині, де вона коштуватиме мінімум 39975 фунтів – близько 53 000 доларів. Щороку фірма випускатиме лише 100 машин. Живий спорткар британці представлять у Гудвуді, а перші машини замовники зможуть отримати наступної весни.

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