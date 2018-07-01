Скульптурний концепт Mercedes Electric Silver Arrow дебютує на конкурсі елегантності у Пеббл Біч.

Mercedes-Benz готується представити світу свій новий пластичний концепт Electric Silver Arrow на Concourse d'Concord Pebble Beach d'Elegance.

Раніше фірма показала скульптуру під назвою “Естетика прогресивної розкоші” – саме її німці обіцяють перетворити на “живий” автомобіль, котрий з’явиться у вигляді прототипу під назвою Electric Silver Arrow.

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Як говорять творці проекту, “Електрична срібна стріла” була створена під впливом естетики спортивних автомобілів 1930-х років. Слідуючи образу і назві, можна припустити, що це буде електричний одномісний спорткар з відкритим кокпітом. Концепт створено для просування нового електричного суббренду Mercedes під назвою EQ.

Фото: Mercedes-Benz W125 Rekordwagen у музеї марки / gtplanet.net

Хлопці ж, що стоять за концептом, говорять, що Silver Arrow матиме динамічні характеристики, як у Mercedes-Benz W125 Rekordwagen, котрий у 1938 встановив рекорд швидкості у 432,6 км/год.

Фото: Скульптура Mercedes-Benz Aesthetics Progressive Luxury / Daimler

Аби мати подібні показники, електрокару потрібна силова установка, продуктивніша за ту, що встановлена у SLS AMG E-Cell, а це – чотири електродвигуни загальною потужністю у 740 к.с. і 1000 Н*м. З таким квадро-двигуном електричний SLS вистрілював до сотні за 3,9 секунди і розвивав максималку у 250 км/год (обмежена електронікою).

Хоча концепт навряд чи отримає якесь серійне продовження, його силова установка цілком може стати обладнанням для конвеєрних моделей EQ, котрих німецька марка планує мати цілий десяток вже до 2022 року.

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