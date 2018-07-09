Німецький концерн вирішив розмістити виробництво електрокарів ближче до заводів, що виробляють акумулятори для них.

Електричний кросовер BMW iX3 випускатиметься на заводі Brilliance, а Mini на батарейках збиратимуть на заводі Great Wall.

Наразі компанія BMW використовує акумуляторні батареї Samsung SDI для електрокару BMW i3 та гібридних моделей. Однак німецький концерн інвестував у виробництво в Китаї 4 мільярди євро, та уклав мільярдну угоду з найбільшим китайським виробником батарей CATL, аби мати у своїх електрокарах “усе своє”.

Днями стало відомо, що першою моделлю електричного BMW нового покоління стане компактний кросовер BMW iX3, що буде вироблятись у Піднебесній для усього світу.

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Бренд Mini, що належить BMW, також переніс виробництво свого першого електрокару у Китай. Концерн BMW Group та один з найбільших китайських автовиробників – Great Wall Motor, підписали угоду про створення спільного підприємства для виробництва електричного Mini з рівними долями власності. Як і у випадку з BMW iX3, електрифіковані Mini поставлятимуться дилерам марки по усьому світу.

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