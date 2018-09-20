Чеська марка показала черговий тізер з гарячим кросовером. Цього разу на зображеннях автомобіль показаний повністю, хоч і у вигляді малюнку.

Ми втратили рахунок, скільки разів Skoda дражнила тізерами свого гарячого кросовера Kodiaq RS в очікуванні глобальної прем’єри у Парижі. Та якщо раніше чехи показували лише окремі деталі, тепер маємо змогу окинути машину оком повністю.

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До офіційної презентації Kodiaq RS залишилось менше двох тижнів і тепер ми точно знаємо, що на стенді Skoda буде гаряче. Динамічний профіль, мускулисті контури, великі диски і “прищурені” вузькі фари зі світловими смужками на тлі чорних акцентів – усе виглядає дуже спокусливо та багатообіцяюче.

Якщо під капотом Skoda Kodiaq RS буде, як і очікується 240-сильний дволітровий турбодизель, ця модель стане найпотужнішою серійною Шкодою з будь-коли випущених і матиме усі шанси відібрати частину покупців у гарячих кросоверів Volkswagen та Audi.

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