Дебют моделі призначено на 20 червня.

Хоча че лише тізер, коротеньке відео дозволяє роздивитись чимало деталей нового S60 з “Північною зорею” на радіаторній решітці.

Топовий седан з шильдиком Polestar матиме найкраще оснащення і потужну гібридну установку. Стандартний T8 Twin Engine завдяки налаштуванням спеціалістів Polestar матиме додаткові 15 кінських сил і 30 ньютон-метрів, що означає потужність у 415 к.с. і 670 Нм.

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У списку стандартного оснащення S60 Polestar Engineered будуть гальма Brembo, амортизатори Öhlins та інші першокласні деталі від гібридного купе Polestar 1.

Фото: 2019 Volvo S60 / Volvo, Мotor1

Модель S60 буде представлена офіційно наступної середи, 20 червня. Імовірно тоді ж буде оголошено про час початку продажів.

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