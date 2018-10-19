Виглядає, як справжній змій.

Ford вже кілька місяців дражнить шанувальників легендарного поні-кара версією Shelby GT500. Несподіваний шпигунський кадр став спойлером, що вбив усю інтригу, яку тримав виробник.

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На невідомому закритому західі Ford (можливо, зустрічі з дилерами) комусь вдалось сфотографувати новий Shelby GT500 у плоті.



Пара фотографій була розміщена на сторінці stister_lifestyle в Instagram і віднайдена журналістом Jalopnik. Як і очікувалось, автомобіль виглядає як посилена версія Shelby GT350. Фронт та задні крила виглядають значно ширшими. Уся передня частина автомобіля була змінена для посилення повітряного потоку.

Наразі невідомо, якою буде потужність GT500. Презентація моделі очікується у Лос-Анджелесі.

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